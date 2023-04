Orlen jawnie wspiera kampanię PiS? "Niebywały skandal"

W piątek politycy opozycji pojawili się na stacji Orlenu, bo paliwo wciąż jest drogie, a baryłka ropy już tańsza. - Czy to oznacza, że Orlen łupi Polaków? - pytali. Pytanie o politykę państwowej spółki to nic nowego i nic nadzwyczajnego. Za to spot, który wypuścił Orlen, to zupełnie nowa jakość kampanii wyborczej.

To nie była tradycyjna konferencja polityków opozycji o cenach paliwa na stacji Orlen. Politycy zwołali ją, żeby pokazać, że według ich wyliczeń kierowcy mogliby tankować nawet o złotówkę taniej, gdyby Orlen zmniejszył marże, czyli zdecydował się zarabiać mniej. - Dla Orlenu i dla PiS-u kompletnie nie liczy się to, po ile kupują baryłkę ropy na świecie. Cena baryłki ropy rok do roku spadła o 20 procent, a cena benzyny wzrosła o 25 procent. Utrzymywana jest na stałym, wysokim poziomie. To jest codzienne łupienie budżetów Polaków - ocenia Michał Krawczyk z PO.

Od folii na papryki do fuzji Orlenu i Lotosu. Tak przebiegała kariera Daniela Obajtka Daniel Obajtek został powołany na prezesa Orlenu na kolejną kadencję. Na czele zarządu spółki... Gdy skończyli mówić politycy, głos zabrała rzeczniczka Orlenu, która na miejsce specjalnie przyjechała. - Chciałam powiedzieć, że ceny paliw na stacjach Orlen są najtańsze - stwierdziła Edyta Olkowicz.

Na słowa rzeczniczki zareagowali od razu politycy. - Utrzymujecie dalej najtańsze ceny, ale - po pierwsze - Polacy mogą kupić za nie najmniej, a po drugie, najwięcej żeście razem z Węgrami podnieśli je - powiedział Aleksander Miszalski z PO. - Faktem jest, że PKN Orlen ma najniższe ceny w Polsce - odpowiedziała rzeczniczka.

Wsparcie w kampanii

To nie była jednak jedyna odsłona sporu na linii Orlen-opozycja. W piątek państwowa spółka zamieściła w internecie też spot, w którym zarzuca politykom Platformy "straszenie Polaków w kwestii węgla i gazu". Spot przygotowała spółka Orlen, która co do zasady powinna być od polityków niezależna. Do tego dwie godziny później Orlen pochwalił się również zdjęciem i wizytą premiera podczas kampanijnej podróży. - To jest rzeczywiście niebywały skandal - mówi Agnieszka Pomaska z PO.

Opozycja nie ma wątpliwości, że po raz pierwszy w historii tak jawnie i na taką skale spółka z udziałem Skarbu Państwa wprost włącza się w kampanię wyborczą jednej partii. - Widać, że każdy, kto jest dzisiaj powiązany z władzą, po prostu boi się utraty władzy nie tylko dlatego, że straci te apanaże, wynagrodzenia, stołki, ale boi się odpowiedzialności - dodaje Pomaska.

Prezes Daniel Obajtek ogłosił w piątek obniżkę cen paliw, mimo że to on nieco ponad tydzień temu twierdził, że taka obniżka byłaby dla polskiego rynku paliw wręcz paraliżująca. Inflacja w kwietniu wyniosła prawie 15 procent r/r. Chociaż spadła, to nadal jest wysoka.

Autor: Arleta Zalewska / Źródło: Fakty TVN