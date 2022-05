Bez taryfy ulgowej rowerzystów. Nawet 2,5 tysiąca złotych mandatu za jazdę w stanie nietrzeźwości

Sejm w czwartek wybrał nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. Zgodnie z orzeczeniami europejskich trybunałów sędziowie do KRS są powoływani wadliwie, co narusza prawo obywatela do rzetelnego procesu. Choć sposób powoływania sędziów KRS nie wchodzi w skład ewentualnego porozumienia w sprawie KPO, to może mieć wpływ na dalsze negocjacje.

