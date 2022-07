04 lipca 2022, 19:12

Na granicy

"Nigdzie się stąd nie ruszymy". Kilkaset samochodów nie może wjechać do Ukrainy

Ukraińcy chcieli przed 1 lipca wjechać samochodami do Ukrainy, by nie płacić cła i podatku VAT. Utknęli jednak przed przejściem granicznym w Zosinie. To kilkaset samochodów stojących kilka dni, które utrudniają także życie okolicznym mieszkańcom. Ukraińcy liczą, że ich władze przedłużą termin obowiązywania przepisów.