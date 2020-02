"My nazywamy to fabrykami psów". W Niesułkowie znów zaczął się koszmar

Na szczycie klimatycznym Polska była jedynym krajem, który nie podpisał neutralności klimatycznej do 2050 roku. Za chwilę możemy być również jedynym, który straci - i to ogromną kwotę, bo mowa o miliardzie euro. Taka jest propozycja szefa Rady Europejskiej. To nie jest gra w zielone. Brzmi, jak oferta nie do odrzucenia.

