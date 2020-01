Dziki patroszone tuż przy gospodarstwie. Tak myśliwi "walczą" z ASF

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do chińskiej prowincji Hubei. Koronawirus rośnie w siłę i poszerza strefę zasięgu - dotarł już do 11. krajów. W Polsce nie ma informacji o zakażeniu koronawirusem, ale są studenci, którzy wrócili z Wuhan. Wprost z lotniska trafili do szpitala na obserwację. W odciętym od świata mieście Wuhan pozostaje 25 Polaków.

»