Mieszkańcy wyzwolonej Bałakliji płakali. "Podeszłam i spytałam: a można was dotknąć?"

Antoni Macierewicz skomentował ustalenia reportera "Czarno na białym" TVN24 Piotra Świerczka, który dotarł do dokumentów ukrytych przez podkomisję smoleńską. Oświadczył, że wszystko zostało opublikowane. Premier Mateusz Morawiecki obiecał, że wszystko zostanie opublikowane. To jak to w końcu jest?

»