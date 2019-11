Cel został osiągnięty. 13-letni Łukasz czeka na operację i dziękuje za pomoc

Łukasz Cabaj i jego rodzina złożyli podziękowania wszystkim, którzy pomogli im osiągnąć cel zbiórki.

Ma 13 lat, miał 40 złamań. Zbiórka na leczenie Łukasza nagle wyhamowała 13-letni Łukasz ma czterdzieści złamań - rąk, nóg i kręgosłupa. Łukasz sam siebie pyta, dlaczego... - Chciałbym bardzo podziękować za pomoc, za wsparcie, za mój powrót do zdrowia. Mimo, że było bardzo mało czasu, udało się. Mamy dwa miliony! - cieszy się 13-letni Łukasz.

- To jest cud. Chciałem podziękować wszystkim za tak otwarte serce. Łukasz zadzwonił. Mówi: "mamy, jest, będzie leczenie, będę zdrowy, będę żył, będę chodził" - opowiada ojciec chłopca Grzegorz Cabaj.

- Chciałam Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, za to że jesteście z nami, że towarzyszycie mojemu synowi w powrocie do zdrowia, za to, że możemy na was liczyć. Spotkałam Was, rzesze wspaniałych aniołów, fantastycznych ludzi. Pokazaliście nam, że nie jesteśmy sami. Staliście się nieodłączną częścią życia mojego syna. Jesteście naszą rodziną. Kochamy Was - tak dziękuje wszystkim mama Łukasza.

Łukasz Cabaj ma trzynaście lat. Cierpi na wrodzoną łamliwość kości typu piątego. W tej chwili czeka na operację w Stanach Zjednoczonych, gdzie będzie też dostawał wlewy dożylne leku odbudowującego kości, niedostępnego w Polsce.



Zabieg wykonają specjaliści ze szpitala pediatrycznego w Wilmington w stanie Delaware. Tam Łukasz będzie też rehabilitowany. Operacja odbędzie się w przyszłym tygodniu.

