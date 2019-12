"Nieważne, czy jestem pierwszy". Za kilka tygodni lekarze ocenią, czy nowotwór zniknął

Terapia nowotworowa metodą CAR-T polega na zmodyfikowaniu genetycznym limfocytów T pacjenta tak, aby mogły one zniszczyć komórki rakowe. To szansa dla chorych na chłoniaka w każdym wieku i dla chorych na białaczkę, który nie skończyli 25. roku życia. Jednorazowy koszt terapii genetycznej może wynieść nawet półtora miliona złotych. Pierwszy pacjent w Polsce właśnie przeszedł taką terapię.

Były skoczek walczy ze złośliwym nowotworem. "Nie masz siły, żeby robić coś poza leczeniem" Bjoern Einar Romoeren, od kilku miesięcy zmagający się ze złośliwym nowotworem kości, rozpoczął... - Nieważne, czy jestem pierwszy czy ostatni, ważne, że przechodzę (terapię - przyp. red.) i tylko tyle się liczy - mówi Kacper Pacak, pierwszy pacjent w Polsce z nowotworem, który został poddany terapii CAR-T. - To jest chyba najprzyjemniejsza terapia, jaką przeszedłem do tej pory. Bez żadnych powikłań - dodaje.

Bliscy pana Kacpra mogą być już trochę spokojniejsi. Po tygodniu od rozpoczęcia terapii są pierwsze dobre wiadomości.

- Na pewno takim pierwszym sukcesem będzie moment, kiedy ocenimy, że zmiany nowotworowe u tego pacjenta zniknęły. To jest kwestia kilku najbliższych tygodni - tłumaczy dr hab. Dominik Dytfeld z Kliniki Hematologii i Transplantologii Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Jeszcze więcej o wynikach pana Kacpra i skuteczności terapii CAR-T lekarze powiedzą za pół roku. Na te informacje czekają już jednak nie tylko lekarze w Poznaniu. Do walki z chłoniakiem terapię genową chcą stosować też lekarze w Gliwicach i we Wrocławiu.

Wrocławscy doktorzy przekonują, że tę przełomową terapię będzie można stosować u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną.

Operacja na komórkach

Limfocyty T są pobierane od chorego, zamrażane i transportowane do USA. Tam specjaliści uzbrajają je w narzędzia do zabijania komórek nowotworowych. Zostają one zmodyfikowane genetycznie, a następnie pomnożone.

Zmodyfikowane limfocyty T trafiają do krwi pacjenta. Są zaprogramowane tak, by rozpoznawać komórki nowotworowe, łączyć się z nimi i je niszczyć.

"Chory był przez kilka godzin bez serca". Niezwykle rzadka operacja we Wrocławiu Operacja specjalna z sercem na dłoni. Kiedy pan Krzysztof zaczął pluć krwią, dowiedział się, że... - To jest terapia, która może być terapią końcową. Limfocyty mogą przetrwać w krwi chorego przez wiele miesięcy, może nawet powyżej roku, i kontrolować w ten sposób chorobę resztkową - wyjaśnia prof. Krzysztof Kałwak z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej "Przylądek Nadziei" Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Cena: półtora miliona złotych

Koszt jednorazowej terapii genowej może wynieść nawet półtora miliona złotych. We Wrocławiu już starają się o pieniądze dla trzech małych pacjentów. Środki mają pochodzić z Ministerstwa Zdrowia.

- Uratowanie ludzkiego życia może kosztować półtora miliona złotych, ale jest to wartość, której w żadnej sposób nie jesteśmy w stanie odkupić. Jeżeli dziecko umrze, nie zostanie wyleczone, to żadne pieniądze nie zwrócą życia, nie zwrócą tych strat, które ponosi rodzina - mówi dr hab. Marek Ussowicz z "Przylądka Nadziei".

W przypadku białaczki szanse, że terapia się powiedzie, wynoszą ponad 60 procent, ale dotyczy to wyłącznie dzieci i chorych do 25. roku życia. Limit wieku nie obowiązuje natomiast pacjentów z chłoniakiem.

- Jeżeli chodzi o chłoniaki, uważa się, że około 40 procent może być wyleczonych, natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli tego nie mamy (terapii genowej - red.), to nie możemy choremu nic innego zaoferować - objaśnia dr n. med. Tomasz Czerw z Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii.

To oznacza, że pan Kacper, zamiast walczyć o życie, bez tej terapii mógłby tylko czekać na śmierć.

Autor: Robert Jałocha / Źródło: Fakty TVN