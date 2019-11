200 pacjentów i policyjna eskorta. Akcja bez precedensu w Krakowie

Pacjenci w karetkach eskortowani przez policję, czyli bezprecedensowa akcja w Krakowie. Przeprowadzka pierwszych dwustu chorych ze Szpitala Uniwersyteckiego do nowego budynku w Prokocimiu potrwa trzy dni. To jedna z największych operacji logistycznych w Polsce.

Do najnowocześniejszego w Polsce i nowo wybudowanego szpitala w krakowskim Prokocimiu przenoszone są ze starych lokalizacji oddziały Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a wraz z oddziałami - pacjenci.

Policja, która eskortuje pacjentów mówi, że to akcja "bez precedensu"

- Przenosimy szpital nie dość, że bardzo duży, to przenosimy na znacznej odległości. Będzie to około 200 pacjentów - tłumaczył Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pierwsi pacjenci wyruszyli po śniadaniu i podaniu leków. Jechali w kolumnach eskortowanych przez policję. - Na początku i na końcu takiej kolumny będzie znajdował się policyjny radiowóz. To nie będą szybkie przejazdy. Chcemy, żeby one odbyły się w sposób płynny i bezpieczny. W miarę możliwości policjanci będą korzystać z buspasów czy torowisk - zapowiadał sierżant sztabowy Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Pacjenci w cięższym stanie przewożeni są karetkami z lekarzem, natomiast ci niewymagający natychmiastowej pomocy jadą specjalnymi busami.

Pogotowie uspokaja

Pierwszy etap przeprowadzki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie potrwa trzy dni. W tym czasie swoje adresy zmienią oddziały: nefrologii, chorób zakaźnych, pulmonologii i alergologii.

- Chciałabym uspokoić mieszkańców Krakowa. Te wszystkie karetki, które udostępniliśmy do przeprowadzki Szpitalowi Uniwersyteckiemu, to nie są systemowe zespoły ratownictwa medycznego, nie są to ambulansy, które pracują normalnie na wezwanie - wyjaśniła Joanna Sieradzka z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Budowa nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie trwała cztery lata. Kosztowała ponad miliard złotych. Nowoczesne oddziały będą w jednym miejscu, nie jak dotychczas rozproszone.

- Duża ilość przestrzeni dla pacjentów, to są dwuosobowe pokoje, ale to też jest inteligenty szpital. To jest szpital, na którego dachach jest fotowoltaika - tłumaczył Marcin Jędrychowski, dyrektor szpitala.

W stanach nagłych pacjenci powinni się zgłaszać do starej siedziby szpitala przy ulicy Mikołaja Kopernika 36 w Krakowie.

