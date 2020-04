Nowy sposób walki z COVID-19 w Polsce. "Może skrócić czas choroby i złagodzić jej objawy"

Polscy lekarze apelują, aby osoby, które miały COVID-19 i wyzdrowiały, oddawały krew. Na COVID-19 na razie nie ma szczepionki i nie ma lekarstwa, ale jest osocze z krwi osób, które wyzdrowiały i mają przeciwciała przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. To osocze jest nadzieją dla tych, którzy wciąż zmagają się z ciężką odmianą COVID-19.

Chińczycy jako pierwsi na świecie podali osobom zakażonym koronawirusem SARS-CoV-2 osocze osób, które też były zakażone, ale wyzdrowiały. Logika podpowiedziała im, że ozdrowiali muszą mieć przeciwciała.

- Gdy podaliśmy osocze pacjentom w najcięższym stanie, zaczęli oni wracać do zdrowia. Nawet ci, którzy byli już bliscy śmierci - twierdzi Zhang Dingyu, dyrektor szpitala Jinyintan w Wuhanie.

Skuteczność osocza ozdrowiałych potwierdzają kolejne laboratoria na świecie.

- Przygotowaliśmy pierwszy raport naukowy, z którego wynika, że zastosowanie osocza może skrócić czas choroby i złagodzić jej objawy - mówi prof. Holger Hackstein, ordynator Oddziału Transfuzjologii w Klinice Uniwersyteckiej w Erlangen.

Czas na osocze w Polsce

Płynące ze świata rekomendacje przekonały Ministerstwo Zdrowia. Od wtorku osocze będzie można stosować w leczeniu COVID-19 również w Polsce.

- Nie mamy żadnego leku, który by swoiście tego wirusa eliminował. Osocze pozostaje jedną z alternatyw i to bardzo obiecującą - tłumaczy prof. Piotr Marek Radziwon, konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.

Zaproszenia do oddania krwi wystosowane zostaną do wszystkich w Polsce, którzy mieli COVID-19 i wyzdrowieli. To na razie ponad czterysta osób, ale z każdym dniem będzie ich przybywać.

- Po uzyskaniu zgody danej osoby (nastąpi - przyp. red.) pobranie większej puli krwi po to, żeby można było z niej wyekstrahować tę czystą pulę przeciwciał chroniących następnych przed rozwojem najcięższej postaci klinicznej schorzenia - tak akcję opisuje prof. Anna Boroń-Kaczmarska, specjalista chorób zakaźnych z Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Jednym z pierwszych ochotników jest pan Artur Kramarczyk. Dzieląc się swoją krwią, chce podziękować za to, że żyje. - Ja w miarę jeszcze łagodnie przeszedłem tę chorobę, ale jeśli komuś miałoby to pomóc i uratować życie, to ja bardzo chętnie pomogę - zapewnia.

Osocze to nie panaceum

Jak wygląda procedura pobrania krwi, wie każdy krwiodawca. Od pobranej krwi oddziela się jej płynny składnik, czyli właśnie osocze. Zgromadzone w nim przeciwciała precyzyjnie atakują wirusy SARS-CoV-2.

- Po pozyskaniu osocze jest mrożone i oczywiście badane w laboratorium, aby mieć pewność, że jest bezpieczne, że nie jest źródłem innych chorób - objaśnia prof. Holger Hackstein.

Choć osocze ozdrowiałych sprawdziło się podczas leczenia SARS, MERS i choroby wywoływanej przez wirus Ebola, to wielu naukowców studzi zbytni entuzjazm. Osocze to nie panaceum.

- Będziemy w przyszłości potrzebować wielu rzeczy do pokonania koronawirusa, w tym szczepionek, leków i lepszych przeciwciał - twierdzi dr Arturo Casadevall, mikrobiolog z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa.

Stosowanie osocza w leczeniu COVID-19 to gra na czas. Chodzi o przedłużenie życia chorego do momentu, aż jego organizm wytworzy własne przeciwciała.

- W tym okresie człowiek może umrzeć, a jeśli to przeżyje, to sam wytworzy swoje przeciwciała, zostanie ozdrowieńcem i potencjalnym dawcą takiego osocza - mówi prof. Wiesław Jędrzejczak, hematolog z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

