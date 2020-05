Majówka w czasie pandemii. "Nie ma wielkiego szału"

Co z bezpieczeństwem dzieci w otwieranych wkrótce żłobkach i przedszkolach? Rzad powierza je samorządom, samorządy alarmują, że to nie takie proste. Rządowi zależy, by już w przyszłym tygodniu rodzice małych dzieci mogli wrócić do pracy. Jednocześnie minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnia, że kto boi się ryzyka epidemicznego, ten może postanowić, że jego dzieci zostaną w domu.

