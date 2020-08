"Każdy pracodawca może wprowadzać swoje wewnętrzne obostrzenia"

Europoseł Ryszard Czarnecki pod lupą OLAF, czyli Europejskiego Urzędu do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Jak podała "Rzeczpospolita", kontrolerzy zakwestionowali część podróży służbowych europosła. Miał pobierać nienależne diety i kilometrówki - w sumie sto tysięcy euro. Czarnecki zapowiada kroki prawne w związku z publikacjami dotyczącymi całej afery a to, co opisano, nazywa kłamstwami i fake newsami, które mają go zdyskredytować w oczach opinii publicznej.

