"Ludzie mówią, że się boją kwarantanny". SARS-CoV-2 uderza w branżę turystyczną

Koronawirus uderza w globalną gospodarkę. Chorują całe branże, jak transport i turystyka. Odczuwają to też polskie firmy, które liczą straty i liczą na wsparcie państwa. Ministerstwo Rozwoju obiecuje, że w przyszłym tygodniu przedstawi pakiet propozycji pomocowych.

NFZ prowadzi całodobową infolinię (800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Szósty w Polsce przypadek zakażenia SARS-CoV-2. "Pacjent czuje się dobrze" Jest szósty wykryty w Polsce przypadek zakażenia nowym koronawirusem. Chory podróżował tym samym... Turystyka i turyści płacą za koronawirusa coraz wyższą cenę. Wycieczkowiec "Costa Fortuna", pływające turystyczne miasto, nie został przyjęty przez porty w Malezji i Tajlandii, bo na pokładzie jest grupa z Włoch, a Włochów i ludzi, którzy mają z nimi kontakt, w azjatyckich portach boją się teraz najbardziej.

Tym samym na ląd nie może zejść też ponad setka turystów z Polski, którzy są na pokładzie "Costa Fortuna".

- Rozmawialiśmy i z polskimi pilotami, którzy znajdują się na tym statku, i z uczestnikami. Nikt nie jest zarażony koronawirusem - zapewnia Maciej Ryczko z biura podróży "Polviet Travel".

Rząd amerykański znalazł wreszcie rozwiązanie dla innego wycieczkowca, który czeka od kliku dni na wejście od portu w Zatoce San Francisco. Różnica jest taka, że na pokładzie "Grand Princess" faktycznie są osoby, u których potwierdzono obecność nowego koronawirusa.

- Przyjmiemy ten statek w niekomercyjnym porcie. Ci, którzy wymagają kwarantanny, zostaną jej poddani - oświadczył wiceprezydent USA Mike Pence.

W Korei Południowej, w której odnotowano najwięcej zachorowań na COVID-19 poza Chinami, dezynfekowane są niemal całe miasta, a na indonezyjskiej wyspie Bali też są przeprowadzane dezynfekcje z powodu zagrożenia epidemiologicznego. - Trochę się martwimy, ale chcemy żyć własnym życiem, po prostu utrzymujemy czystość, myjemy i dezynfekujemy ręce, i trzymamy je z dala od ust - opowiedziała dziennikarzom Maria, turystka z USA.

Czerwone strefy we Włoszech. Jak wygląda życie w czasie zarazy? W Europie największym ogniskiem choroby wciąż pozostają Włochy. Odnotowano tam już ponad 4,6... W Betlejem, które otacza kordon sanitarny, dezynfekowany jest obiekt po obiekcie. - Mówimy o wielkiej katastrofie ekonomicznej, ale takie jest życie, musimy zadbać o nasze zdrowie - powiedział dziennikarzom Nabil Giacaman, właściciel sklepu z pamiątkami.

Problem polskich przedsiębiorców

Tak jak opustoszały kurorty na przykład w Hiszpanii, tak opustoszały również hotele i pensjonaty w Polsce.

- Często ludzie mówią, że się boją kwarantanny, że poza miejscem zamieszkania będą musieli spędzić więcej czasu, aniżeli planowali - wyjaśnia Bartłomiej Bryjak z pensjonatu "Willa Basieńka" w Zakopanem.

W trosce o zdrowie pasażerów LOT i Lufthansa pozwalają na przekładanie rezerwacji na inne terminy do końca roku, ale wielu widzów "Faktów" TVN skarży się na problemy z bezkosztowym anulowaniem wyjazdów do Włoch u touroperatorów, chociaż Główny Inspektorat Sanitarny nie zaleca wyjazdów do Włoch.

- Uważam, że możemy ocenić sytuację jako zagrożenie zdrowia, życia, a także utknięcia na przymusowej kwarantannie, czy to we Włoszech, czy po powrocie. Z przyczyn zawodowych nie możemy sobie na to pozwolić - uważa Monika, mieszkanka Opola.

Biura turystyczne tłumaczą, że bezkosztowo zrezygnować z wyprawy można tylko w konkretnych przypadkach.

- Taka możliwość na tę chwilę dotyczy północnych Włoch, i to w najbliższym okresie. Co będzie później, trudno jest powiedzieć - tłumaczy Grzegorz Brożyna z biura podróży "EuroTravel" w Łodzi.

"Niezbędne jest podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do uspokojenia rynku turystycznego i zapewnienia mechanizmów ochrony branży i jej klientów" - apeluje w liście do premiera prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski.

Pakiet propozycji wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych stratami ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa minister rozwoju ma przedstawić do wtorku.

