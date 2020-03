Ministrowie zdrowia w Brukseli. Kolejny przypadek zakażenia w unijnych instytucjach

Co zrobi prezydent Andrzej Duda? To pytanie za dwa miliardy złotych. PiS chce je przekazać na media publiczne, ale opozycja protestuje i domaga się, by pieniądze poszły na inny cel - na onkologię. W sprawie tych dwóch miliardów jest specjalna ustawa i do piątku do północy prezydent ma czas, żeby zdecydować, co z nią zrobić.

