"Kilka miesięcy bez obecności uczniów w szkole wygenerowało konkretne oszczędności"

Promocja optymistycznego myślenia na cztery dni przed startem szkół w czasach epidemii poszła bardzo daleko.

- Nie przywołujemy tego, co może się złego wydarzyć, a przeciwnie. Jeżeli będziemy emanować optymizmem i będziemy nastawieni na pozytywne rozwiązania, to one takie będą - mówi Maria Jolanta Nawrocka-Rolewska, wicedyrektor Szkoły Podstawowej numer 380 w Warszawie. - Widzę, że niektórzy z państwa myślą negatywnie. Myślą o tym, co złego może się wydarzyć i to zło państwa spotyka. Bo człowiek dostaje to, czego pragnie, o czym ciągle myśli - dodaje.

Pytania, obawy, wątpliwości. Jak będzie wyglądała nauka po 1 września? Minister edukacji na cztery dni przed rozpoczęciem roku szkolnego zapewnia, że sytuacja... Rozważanie tego, czy optymistyczne myślenie jest lekiem na koronawirusa, nie ma sensu. Najwyraźniej uznał tak także minister edukacji. Dalej było już nie o wspieraniu dobrego samopoczucia, a słowa o wsparciu materialnym.

- W tej chwili Ministerstwo Zdrowia proponuje kilka milionów litrów płynów dezynfekujących, kilkadziesiąt milionów maseczek. Plus do tego kilkadziesiąt tysięcy termometrów - mówił Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

"Jest to trochę rytualne atakowanie rządu"

Bez wątpienia we wtorek rozpocznie się wielki, ogólnopolski eksperyment, w którym kluczową rolę będzie odgrywało to, czy dyrektorom uda się zapewnić bezpieczeństwo. Szkoły muszą być zabezpieczone nie na wrzesień, nie na kilka tygodni, a na wiele miesięcy. I tu zaczynają się schody. Jeszcze przed pierwszym września.

- Patrzymy bardzo w kierunku gmin wiejskich. Około 800 gmin wiejskich już nie jest w stanie dopiąć swojego budżetu - tłumaczył Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.

- Jest to trochę rytualne atakowanie rządu, że chcemy dodatkowych pieniędzy - uważa Marzena Machałek, wiceminister edukacji narodowej.

"Rytualnym atakowaniem rządu" rząd nazywa prośby samorządów o zwiększenie tak zwanej subwencji oświatowej. Czyli prośbę o zabezpieczenie pieniędzy w budżecie, bo maseczki, płyny, a czasem i dodatkowe ręce do pracy mogą być tu potrzebne długo.

- Kilka miesięcy bez obecności uczniów w szkole wygenerowało konkretne oszczędności. I jak rozumiem wójt, burmistrz, starosta, prezydent miasta będą chcieli te pieniądze z powrotem przeznaczyć na bezpieczeństwo i wyposażenie szkół - mówi Dariusz Piontkowski.

- Nie za bardzo teraz można mówić o jakichkolwiek oszczędnościach, bo wręcz w związku z koronawirusem są dodatkowe inne koszty - opowiada Anna Grygierek ze Związku Gmin Wiejskich.

Ministerstwo rozesłało do szkół instrukcje jak postępować, gdy w szkole pojawi się przypadek koronawirusa. To pięć scenariuszy. Od izolacji jednego ucznia, przez kwarantannę całej klasy, do przejścia na nauczanie zdalne całej szkoły.

Autor: Krzysztof Skórzyński / Źródło: Fakty TVN