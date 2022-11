Justyna Socha nie jest już szefową STOP NOP. Członkowie stowarzyszenia złożyli też zawiadomienie do prokuratury

"Można szanować inne poglądy, jeśli ktoś nie umiera" Akcja szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce stanęła w miejscu - alarmują lekarze. Sejmowi... Stowarzyszenie antyszczepionkowe, w którym działała Justyna Socha, wstrzymało działalność i skierowało zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o pieniądze.

"Justyna Socha na kolejnym już z kolei walnym zgromadzeniu członków nie rozliczyła się z finansów stowarzyszenia oraz nie pokazała, na co były wydatkowane liczne publiczne zbiórki, nie tylko na konto stowarzyszenia, ale przede wszystkim na konto prywatne" - czytamy w oświadczeniu Stowarzyszenia STOP NOP.

Zawiadomienie do prokuratury jeszcze nie wpłynęło, ale gdy wpłynie - nie będzie pierwszym.

- Prowadzimy również od początku roku postępowanie dotyczące przywłaszczenia środków pieniężnych. Chodzi o środki pochodzące ze składek, na szkodę Stowarzyszenia STOP NOP - informuje Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Kontrowersyjna działalność Sochy

Justyna Socha, agentka ubezpieczeniowa po technikum ekonomicznym, bez wykształcenia medycznego, od lat przekonuje o rzekomej szkodliwości szczepień oraz poucza lekarzy i naukowców.

Jednak była już prezes antyszczepionkowego stowarzyszenia przegrała przed sądem z lekarzem Pawłem Grzesiowskim, którego pomówiła o to, że jest opłacany przez koncerny farmaceutyczne.

- Było rozsyłanie informacji do wszystkich najważniejszych instytucji w państwie, że ja jestem skorumpowany. Dostał to premier, dostał to minister zdrowia - przypomina dr Paweł Grzesiowski, immunolog i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń pandemicznych.

Socha o anestezjologach wypisywała, że zabijają ludzi na OIOM-ach, by zwolnić łóżka.

- Poczułem się bardzo oburzony, byłem wtedy po ciężkim dyżurze. Udałem się wtedy na policję w celu złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez panią Justynę Sochę. Znaleźliśmy się wspólnie w sądzie - wspomina Michał Szuszkiewicz, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu.

Ruch antyszczepionkowy

Antyszczepionkowcy podważają naukę, zastraszają lekarzy i szkodzą zdrowiu wszystkich.

- Jeżeli istnieją organizacje, które aktywnie propagują postawy antyzdrowotne, to takie organizacje powinny być przynajmniej nielegalne - uważa Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Stowarzyszenie Sochy było wspierane przez polityków Kukiz'15, Konfederacji i Solidarnej Polski. Wprowadziło też do Sejmu projekt znoszący obowiązkowe szczepienia, który ostatecznie upadł.

Justyna Socha zbierała już pieniądze na zepsute sprzęgło i na nowy samochód. Zarzutami o finansowe przekręty raczej się nie przejęła. Właśnie w internecie założyła nową zrzutkę - na działalność społeczną.

Autor: Katarzyna Górniak / Źródło: Fakty TVN