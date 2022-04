Znana w całej Ukrainie wolontariuszka trafiła do rosyjskiej niewoli. "Nigdy do nikogo nie strzelała"

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pracuje nad projektami zmian w Sądzie Najwyższym. Wiodącym jest projekt prezydencki, który zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej, co ma pomóc odblokować środki z unijnego funduszu odbudowy. Jednak zastrzeżenia do przepisów ma Solidarna Polska - koalicjant PiS. Czy to oznacza wcześniejsze wybory parlamentarne?

