Episkopat chce tworzyć poradnie "pomagające odzyskać orientację płciową". "Ja bym na nich wylał kubeł zimnej wody"

Poradnie specjalistyczne - a w nich świeccy i duchowni, psycholodzy i seksuolodzy - mają powstać w każdej diecezji. Mają przekonwertować na przykład homoseksualistów na heteroseksualistów. Biskupi krytykują stanowiska naukowe i poprawność polityczną.

- Obowiązek szacunku dla osób związanych z ruchem LGBT+ nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów, ale też w pełni przyjmujemy wolność każdego człowieka - mówi ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Wyzwiska, groźby i ataki na osoby LGBT. "Otworzono puszkę Pandory" Zaczynał od obrażania, zarzucał odmienność seksualną i brutalnie bił. 28-latek z Wałcza został... "Ruchy LGBT+ proponują stosowanie metody małych kroków mających na celu wymuszenie powolnej transformacji obyczajowo-kulturowej (...) Kościół (...) na miarę swoich możliwości i posiadanych w swoim depozycie nadprzyrodzonych środków chce wychodzić naprzeciw tym osobom i pomagać im w zrozumieniu istoty grzechu oraz wystrzeganiu się okazji do grzechu" - brzmi stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii LGBT+.

Nadprzyrodzone środki mają wesprzeć zakazane w wielu krajach po rekomendacji ONZ tak zwane terapie konwersyjne.

Niefortunny moment

- To tak samo, jak byśmy powiedzieli do osób heteroseksualnych "hello, od dzisiaj zmieńcie swoją orientację na homoseksualną, bo przecież to jest takie proste" - uważa profesor Zbigniew Izdebski, seksuolog.

- Ja bym na nich wylał kubeł zimnej wody, obłożył lodem i powiedział "pomalutku" - mówi ojciec Paweł Gużyński.

Dominikanin ojciec Paweł Gużyński patrząc na polską rzeczywistość z perspektywy tolerancyjnej Holandii uważa, że w kontekście ujawnionych informacji o biskupie Wiktorze Skworcu, który przenosił z parafii do parafii księdza pedofila, rozliczanie się z LGBT teraz to moment niefortunny.

- Chłopaki, spróbujcie siebie najpierw naprawić. Ogarnijcie problem pedofilii, a potem nam mówcie, co my mamy zrobić z naszą seksualnością. Z takimi reakcjami się na pewno spotkamy i to nie ma dwóch zdań - uważa ojciec Paweł Gużyński.

Stanowisko biskupów na pewno poruszy niejedno środowisko, bo jest w nim też o tym, że obecne wychowanie dzieci i młodzieży prowadzi do seksoholizmu, a skupianie uwagi na antykoncepcji to nadużycie.

Autor: Marzanna Zielińska / Źródło: Fakty TVN