Ksiądz Eugeniusz S. stracił stanowisko proboszcza parafii w Gdańsku. "Kościół został postawiony pod ścianą"

Światowi liderzy reagują na informacje z podkijowskiej Buczy. W mieście ukraińscy żołnierze odkryli setki ciał leżących na ulicach w cywilnych ubraniach, masowe groby i zastrzelonych ludzi w piwnicach ze związanymi rękami. - To, co się wydarzyło w Buczy, to zbrodnia wojenna - mówi prezydent USA Joe Biden, a prezydent Wołodymyr Zełenski znów apeluje do Zachodu o działania wobec Rosji.

