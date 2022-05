Dziewięć kobiet zostało wyświęconych na księży w polskim Kościele luterańskim. "To jest coś bardzo wyjątkowego"

"Dewastujący" spadek praktyk religijnych. "Większość przyczyn leży po stronie Kościoła" Młodzi odchodzą od Kościoła. Praktykujących ubywa i to w szybkim tempie. Prymas Polski mówi o...

Spełnianie posług kapłańskich było ich marzeniem od dawna, które wreszcie się zrealizowało. Dziewięć diakonek czekało na to długo - pani Izabela Sikora 19 lat, od zakończenia studiów teologicznych.

- Urodziłam się w Cieszynie, a obecnie służę w parafii w Szczecinie. Mam męża, który był asystentem w czasie uroczystości oraz syna i córkę - mówi ks. Izabela Sikora z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie.

W ceremonii wyświęcenia diakonek wzięli udział także ich najbliżsi. - Jesteśmy tutaj w imieniu wielu kobiet, które przez lata czekały na to. Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że doczekaliśmy tej chwili - podkreśliła Ilona Boruta, siostra ks. Izabeli Sikory.

Karina Chwastek-Kamieniorz do tej pory jako diakonka pracowała w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim.

- Rozpoczyna się nowy etap życia i nowy etap służby, więc to jest coś bardzo wyjątkowego - mówiła ks. Karina Chwastek-Kamieniorz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Goleszowie dodając, że na ten moment czekała 22 lata od ordynacji na diakona.

Kapłanki w Kościele katolickim?

Luteranie w wielu krajach już dawno dopuścili do kapłaństwa kobiety. Do Warszawy na uroczystość wyświęcenia przyjechały kapłanki z wielu krajów Europy. W Polsce do tej pory trwały na ten temat dyskusje. Dopiero jesienią zeszłego roku Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego opowiedział się za ordynowaniem kobiet na księży.

- Służba kobiet-diakonów w parafiach pokazywała, że niczym się nie różnią od mężczyzn, jest tak samo błogosławiona, są tak samo powołane jak mężczyźni i Kościół doszedł do zrozumienia, że pan Bóg powołuje bez względu na płeć - wyjaśnia biskup Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Kościół rzymskokatolicki kobiet wyświęcać nie planuje, ale i tu następują zmiany. Niedawno papież Franciszek dopuścił kobiety do niższych posług akolity i lektora.

- Kościół katolicki potrzebuje więcej kobiet w przestrzeni zarządzania. Nie ma żadnej przeszkody teologicznej, żeby kobiety były kardynałkami, prefektkami kongregacji, żeby zarządzały z poziomu kanclerza kurii diecezjami - uważa Tomasz Terlikowski, teolog i filozof.

Kościół Ewangelicko-Augsburski liczy w Polsce ponad 60 tysięcy wiernych i prowadzi ponad 130 parafii.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN