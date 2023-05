Dworzec Warszawa Śródmieście jest tak brudny, że nie da się go wyczyścić

W czwartek maturzyści podeszli do egzaminu z języka polskiego. W tym roku matura przeprowadzana jest w dwóch formułach - innej dla liceów i innej dla techników. Ci pierwsi mieli do wyboru dwa tematy: "człowiek - istota pełna sprzeczności" oraz "co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?". Z kolei absolwenci technikum mieli odnieść się do fragmentów "Pana Tadeusza" i "Przedwiośnia".

