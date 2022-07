Były drzewa i zieleń, są jaja na betonie. "Beton potrafi być też w głowach"

W upalny dzień gnieźnieński radny wysmażył jajecznicę na placu. To forma protestu. - Przed remontem było tam dużo zieleni, były trawniki, były kwietniki, były przede wszystkim drzewa - wyjaśnia Tomasz Dzionek, radny Gniezna. - To symbol miejskiej betonozy - dodaje.

Zakazy i ograniczenia zużycia wody w 173 gminach. "Betonoza powoduje, że my nie retencjonujemy wody" Obecnie na liście są 173 miejsca, ale będzie ich przybywać. To gminy, które mają problem z... Betonozy nie chce już finansować Unia Europejska, jak wynika z podpisanej właśnie nowej umowy partnerstwa między Polską a Komisją Europejską. - Takie rewitalizacje rynków, one już nie będą wspierane ze środków unijnych. Jest to oficjalne zobowiązanie Polski, żeby właśnie tak te pieniądze wydawać - tłumaczy Izabela Zygmunt, przedstawicielka Komisji Europejskiej w Polsce.

Na betonie jest sucho i gorąco. - W imię źle pojętej estetyki poświęcamy coś bardzo ważnego, czyli nasze zdrowie i zasoby wodne - alarmuje Joanna Remiszewska-Michalak, fizyczka atmosfery.

W Leżajsku przebudowa rynku wiązała się z wycięciem drzew i zabetonowaniem trawników. Andrzej Janas, zastępca burmistrza Leżajska, twierdzi, że w trakcie konsultacji społecznych skarżono się głównie na brak miejsc parkingowych.

9000 metrów kwadratowych granitu opiniował także Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego.

- Beton jest nie tylko na tym placu, ale potrafi być również w głowach konserwatorów zabytków, w głowach architektów, architektów krajobrazu, projektantów drogowych - ocenia Wojciech Januszczyk, architekt krajobrazu.

"Nawierzchniowa dyskryminacja"

Władze miasta mówią: było brzydko i brudno, jest ładniej i czyściej. - Widzimy zdecydowanie więcej osób niż poprzednio w tej samej przestrzeni - przekonuje Ireneusz Stefański, burmistrz Leżajska.

- Miasta muszą być coraz bardziej zielone, ale są miejsca, które możemy do tego dostosować, a są miejsca, które wymagają jednak jakiejś nawierzchni - podkreśla Robert Tarczyński, autor projektu rewitalizacji rynku w Leżajsku z Pracowni Architektonicznej "Format".

Władze Leżajska widzą tu nawierzchniową dyskryminację. - Czy ma mi się nie podobać rynek w Sandomierzu, w Kazimierzu Dolnym, w Warszawie, Rzeszowie? Przecież w tej konwencji to są wszystko rynki obarczone betonozą - argumentuje Andrzej Janas, zastępca burmistrza.

Ten dylemat samorządowcy będą musieli rozstrzygnąć, bo inaczej rozstrzygnie go Komisja Europejska i nie da na remonty pieniędzy. - Stawiać przede wszystkim na drzewa, na zieleń, a nie na beton - apeluje Izabela Zygmunt.

