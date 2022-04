Relacja reportera TVN24 z Buczy. "W masowym grobie przy cerkwi może leżeć ponad 200 osób"

Ukraińskie władze apelują do przywódców państw europejskich o całkowitą gospodarczą izolację Rosji. - Każde euro, każdy cent, który otrzymujecie z Rosji lub wysyłacie do Rosji, ma na sobie krew narodu ukraińskiego - mówi mer Kijowa Witalij Kliczko. Z rosyjskim gazem całkowicie zerwały na razie Litwa, Łotwa i Estonia, a Polska zapowiada, że zrobi to do końca roku. Z kolei Austria czy Niemcy przekonują, że potrzebują więcej czasu.

»