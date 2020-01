W całej Polsce brakuje zalecanych szczepionek. Co na to Ministerstwo Zdrowia?

"Na drugą szczepionkę już się nie załapałyśmy". Problemy w całej Polsce Brakuje szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Samorządy rozpoczęły bezpłatne... W aptece "Larix" w Katowicach szczepionek nie ma. - W praktyce nie jesteśmy w stanie dziś dostać tych preparatów w hurtowniach - rozkłada ręce farmaceuta Marek Łysko.

W aptece "Pod gryfem" w Białymstoku też ich nie ma. - Dziewięć miesięcy na pewno ich już nie ma. Żadnej z trzech - informuje farmaceuta Walentyn Pankiewicz.

W całym kraju brakuje szczepionek zalecanych przeciwko ospie wietrznej, śwince, odrze i różyczce oraz przeciwko HPV. Z powodu braku tej ostatniej samorząd Kalisza nie może dokończyć programu szczepień nastolatek.

- W tej chwili martwimy się o te dwunastolatki, które nie otrzymały drugiej, bezwzględnie potrzebnej dla skuteczności szczepienia, dawki - mówi Marcin Małecki, radny miasta Kalisza.

Szczepionka przeciwko HPV chroni przed zachorowaniem na raka szyjki macicy. Córka pani Jolanty Kaftanowicz jest w trakcie szczepienia. Od wielu miesięcy nie może dostać drugiej dawki. - Moje dziecko zostało zaszczepione w pierwszym kwartale i zbliża się ten moment, kiedy po prostu termin minie - twierdzi pani Jolanta.

Ministerstwo Zdrowia zaleca szczepienia przeciwko ospie wietrznej wszystkim osobom, także dzieciom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały dotąd na nią zaszczepione. Szczepienia przeciwko śwince, odrze i różyczce zalecane są między innymi młodym kobietom i osobom pracującym z dziećmi w przedszkolach, szkołach, szpitalach i przychodniach.

Resort pracuje nad zmianami. Tylko w sprawie HPV

Braki w aptecznych magazynach. "Dochodzi do sytuacji, że pacjent musi przerwać stosowanie leku" Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewniał, że sytuacja z dostępem do leków została opanowana,... - Braki szczepionek skutkują zawsze tym samym: pozostaje część ludzi niezaszczepiona i te osoby mogą zachorować. Jeżeli tych osób będzie dużo, to może dojść do epidemii w określonym miejscu - mówi pediatra dr Paweł Grzesiowski z Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie.

Szczepionek brakuje, ponieważ firmom farmaceutycznym nie opłaca się ich sprowadzać do hurtowni i aptek bez gwarancji płynnej sprzedaży. Dostarczają tylko szczepionki wpisane na listę szczepień obowiązkowych.

Kiedy więc pojawią się w aptekach szczepionki przeciwko ospie wietrznej oraz śwince, odrze i różyczce? Nie wiadomo. Co mają więc zrobić osoby chcące się przeciwko tych chorobom zaszczepić? Też nie wiadomo.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada poprawę tylko w kwestii szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy.

- Toczymy prace nad tym, żeby wpisać szczepienia przeciwko HPV do szczepień obowiązkowych. Wówczas producent będzie musiał zapewnić w ramach procesu refundacji pełną pulę szczepień dla populacji polskiej - tłumaczy Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Jest szansa, że szczepionki przeciwko HPV pojawią się w stałej sprzedaży na półkach aptek. Ale nie od razu.

Autor: Marek Nowicki / Źródło: Fakty TVN