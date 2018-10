"Ręce precz od dzieci". Ludzie wyszli na ulice, biskup przeprasza za "ciężkie grzechy"

List z przeprosinami za potworne przestępstwa pedofilii wśród księży napisał do wiernych biskup opolski Andrzej Czaja. Podkreśla, że "rany się nie przedawniają", o winach nie wolno milczeć, a chrześcijańską postawą powinno być zero tolerancji dla przestępcy i pełne wsparcie dla ofiary. W kilku miastach Polski odbyły się manifestacje przeciw tuszowaniu tych spraw w Kościele.

List biskupa Andrzeja Czai odczytano we wszystkich kościołach diecezji opolskiej.

"Jesteśmy pełni bólu, zawstydzeni i bezradni wobec krzywdy, która już się dokonała, i której nie da się naprawić. Wołamy do Boga o zmiłowanie i szczególne błogosławieństwo, i opiekę Bożą dla wszystkich cierpiących z naszego powodu. Przepraszamy was i prosimy o wybaczenie nam ciężkich grzechów naszych" - brzmi jeden z fragmentów.

W liście oprócz przeprosin padają także konkretne liczby. Wymieniane są wszystkie przypadki księży pedofilów, o których opolska kuria została poinformowana.

"Dotąd uznano i orzeczono winę sześciu kapłanów diecezji opolskiej, którzy dopuścili się co najmniej raz aktu wykorzystania seksualnego wobec osoby małoletniej" - brzmi kolejny fragment.

Biskup Czaja pisze także, że w ostatnim czasie do kurii trafiły jeszcze trzy kolejne zgłoszenia. "Ofiar niestety jest więcej. Zostało skrzywdzonych i na całe życie okaleczonych co najmniej dziewięć osób. Ich cierpienie i ból, to co przeżywają i z czym się zmagają, trudno sobie wyobrazić i nie sposób opisać" - napisał w liście biskup Andrzej Czaja.

Scheuring-Wielgus pyta Piotrowicza o księdza pedofila. "Poniesie pani konsekwencje" Na sejmowym korytarzu doszło do słownego starcia między Joanną Scheuring-Wielgus a Stanisławem Piotrowiczem. Posłanka powiedziała, że jako prokurator bronił on księdza pedofila z Tylawy skazanego w 2004 roku na karę więzienia w zawieszeniu za...

Czemu tak późno?

- Takie słowa powinny być skierowane również szerzej, do całego społeczeństwa, bo myślę, że mnóstwo ludzi odeszło od Kościoła również z tego powodu, że takich słów nie usłyszało do tej pory - komentuje list jedna ze stojących koło kościoła kobiet.

Podobnych reakcji na list biskupa jest więcej.

- Zastanawiam się tylko czemu tak późno. Ponieważ o tych głosach mówiono już kilka lat wcześniej, nawet kilkanaście lat wcześniej - mówi stojący przed kościołem mężczyzna.

- Uważam, że to było odważne i bardzo dobre. To bardzo dobry krok. Uważam, że zdecydowanie wszędzie powinni podejmować takie decyzje i czytać takie listy - mówi młoda kobieta.

To wcale nie jest wykluczone. Rzecznik opolskiej kurii potwierdza, że właśnie takiego dokumentu chciał biskup Andrzej Czaja. - Chciał, aby to był list ogólnopolski, ale widać, że to jeszcze troszkę potrwa. Dlatego zdecydował się swoich diecezjan poprosić o tę modlitwę, a zarazem przekazać im tę trudną prawdę - uważa ksiądz Joachim Kobienia, rzecznik kurii diecezji opolskiej.

- To jest takie postępowanie, które powinno być normą. W tej chwili stało się takim wzorcem - twierdzi Artur Sporniak z "Tygodnika Powszechnego".

Ale nie dla wszystkich. W siedmiu polskich miastach zorganizowano demonstracje przeciwko bezkarności księży pedofilów. Domagano się nie słów, a rozliczania z czynów.

(Nie)pełny rejestr Sprawdzamy, jak po 9 miesiącach działa ministerialny rejestr pedofilów. Miał być przełomem w walce z pedofilią, dlaczego w jego jawnej części nie ma prawomocnie skazanego byłego księdza Roman B., którego sprawę pokazaliśmy na początku programu? O...

Autor: Robert Jałocha / Źródło: Fakty TVN