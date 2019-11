System za dziesiątki milionów stoi nieużywany. Urzędnicy twierdzą, że przez RODO

Senator Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej to kandydat całej opozycji na marszałka Senatu. Jest chirurgiem i profesorem nauk medycznych. To właśnie on mówił otwarcie, że Prawo i Sprawiedliwość w zamian za przejście do jego klubu proponowało mu fotel ministra zdrowia. Nie zgodził się.

