Ataki na pasażerki taksówek na aplikację. "Tych przestępstw jest zauważalnie więcej"

Wyciekło tysiące plików na temat działalności Ubera Wyciekło tysiące plików dotyczących działalności Ubera. Dokumenty ujawnione przez brytyjski... Ponad pół tysiąca kobiet w USA uczestniczy w pozwie zbiorowym przeciwko Uberowi. Kierowcy mieli gwałcić, molestować, więzić i prześladować pasażerki. - To są przerażające historie. To są historie kobiet, które już nigdy nie wrócą do normalności - uważa Aleksandra Gajewska, posłanka Platformy Obywatelskiej.

Traumatyczne przeżycia w taksówkach na aplikację dotyczą także polskich pasażerek. W samej Warszawie coraz częściej dochodzi do tego typu sytuacji. - Do końca maja tego typu zdarzeń odnotowano 13. Warto wrócić do roku 2021, kiedy to w skali całego roku odnotowano takich zdarzeń 16 - mówi nadkom. Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji.

Tylko w jednej warszawskiej prokuraturze jest osiem takich spraw. - Do przestępstw zgwałcenia dochodziło zawsze, natomiast skala tych zdarzeń w konkretnym miejscu, takim jakim są na przykład taksówki, nie była aż tak znaczna. Były to zdarzenia jakieś incydentalne. Ta sytuacja uległa zmianie. Tych przestępstw jest zauważalnie więcej - przekazuje Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Problem systemowy

Większość zdarzeń nie jest zgłaszana. Bo dzieją się w nocy, po imprezie, po alkoholu. To sprawia, że kobiety, zamiast być ochraniane, są obwiniane. - Nie ma tutaj znaczenia, w co jest osoba ubrana, czy też jest pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających. To nie jest nigdy wina osoby, która doświadczyła przemocy - przypomina Jolanta Gawęda z fundacji "Feminoteka". Winny gwałtu i molestowania jest wyłącznie ten, kto gwałci i molestuje.

Mecenas Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska prowadzi sprawy dwóch kobiet, które zostały skrzywdzone podczas korzystania z przewozów za pośrednictwem aplikacji. - System jest tak skonstruowany, że będzie niestety sprzyjał zawsze tego rodzaju nadużyciom tak długo, jak nie będzie współodpowiedzialnym za to główny beneficjent tego całego rozwiązania i projektu, czyli właśnie Uber i Bolt - mówi Gajowniczek-Pruszyńska.

Tylko rzeczniczka Bolta zgodziła się wystąpić przed kamerą "Faktów" TVN. - Jeśli chodzi o kierowców, wprowadziliśmy szkolenia, obowiązkowe szkolenia zakończone testem - informuje Martyna Kurkowska z Bolt Polska, pytana o sprawę ataków na tle seksualnym.

Według posłanki Gajewskiej - korporacje same niczego nie zmienią. - Nie wierzę w to, że bez presji, bez zmiany prawa, one zmienią cokolwiek w swoim systemie. Dzisiaj widzimy, że są nastawione po prostu na zysk - przekonuje posłanka.

Uber w wysłanym do redakcji "Faktów" TVN oświadczeniu zapewnia, że bezpieczeństwo jest dla firmy priorytetem. Jednak według pozwu amerykańskich kobiet o gwałtach władze firmy miały wiedzieć już w 2014 roku.

Autor: Katarzyna Górniak / Źródło: Fakty TVN