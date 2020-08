Stryj prezydenta w radzie nadzorczej PKP Cargo. "Kapitalizm rodzinny i partyjny"

Blisko 70-letni stryj prezydenta Andrzeja Dudy został członkiem rady nadzorczej spółki PKP Cargo, z wysoką pensją. Nie ma doświadczenia w branży, a spółka ma setki milionów złotych strat. - Jestem stryjem prezydenta. Czy to ktoś zauważył? Nie wiem, bo to nie wszyscy od razu zauważają - przekonuje Antoni Duda.

"W życiu czasami człowiek powinien być naiwny". Kolejne zmiany w radiowej Trójce Kuba Strzyczkowski na stanowisku dyrektora i redaktora naczelnego Programu Trzeciego Polskiego... Antoni Duda, stryj Andrzeja Dudy, był posłem na Sejm poprzedniej kadencji. W wyborach w 2019 roku mandatu nie otrzymał.

- Nie pamiętam jego aktywności jakiejś. Pamiętam, że nazywał się tylko Duda - mówi Adam Szłapka z Koalicji Obywatelskiej.

Kwestia doświadczenia

Będąc posłem Prawa i Sprawiedliwości, Antoni Duda zasiadał w komisjach administracji i spraw wewnętrznych, gospodarki i rozwoju oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Zdobyte doświadczenie najwyraźniej zaprocentowało, bo został właśnie powołany do rady nadzorczej PKP Cargo.

- Mam 69 lat. Jestem na emeryturze. Jeżeli ktoś gdzieś zauważył, że to doświadczenie może być pomocne, no to... Przepraszam bardzo... Nie leżeć, tylko działać - opowiada w rozmowie z "Faktami" Antoni Duda. - Jestem stryjem prezydenta. Czy to ktoś zauważył? Nie wiem, bo to nie wszyscy od razu zauważają - dodaje.

Co dokładnie PKP S.A. zauważyły w życiorysie Antoniego Dudy, nie wiadomo. Z przesłanej do redakcji "Faktów" TVN odpowiedzi wynika tylko, że spełnia "niezbędne" warunki.

- Jeżeli został mianowany, to prawdopodobnie, niemal na pewno, ma do tego uprawnienia. Zdał kurs albo ma tytuł MBA, bo tam jest kilka wymogów - komentuje wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

Opozycja przekonuje, że wymóg jest jeden: być członkiem rodziny ważnego polityka PiS i mówi o nepotyzmie.

- Elementarna nieprzyzwoitość. Kapitalizm rodzinny i partyjny – ocenia Grzegorz Schetyna, poseł PO. - Przykład polityki PiS "rodzina na swoim" – dodaje poseł PSL Marek Sawicki.

- Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, w swoim rządzeniu bardzo pilnuje tego, aby w spółkach Skarbu Państwa, za które odpowiada, był taki dobór ludzi, żeby było fachowo zarządzane i dzięki temu przynosiły zyski –przekonywał Antoni Duda w wywiadzie radiowym 9 października 2019 roku.

Kłopoty spółki

PKP Cargo jest w finansowych tarapatach. W pierwszym półroczu 2020 roku firma zanotowała prawie 200 milionów złotych straty.

Kiedy w Polsce rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, Jarosław Kaczyński i politycy jego partii krytykowali nepotyzm i klientelizm oraz zapowiadali walkę z patologią.

Dwuznaczne sytuacje i oskarżenia o nepotyzm miały się zakończyć z początkiem rządów Prawa i Sprawiedliwości, jednak lista członków rodzin znanych polityków, którzy mają wysokie stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, jest bardzo długa. Są na niej osoby z rodzin między innymi Zbigniewa Ziobry, Ryszarda Czarneckiego, Krzysztofa Tchórzewskiego i Witolda Waszczykowskiego.

Foto: Fakty TVN Członkowie rodzin polityków PiS w spółkach Skarbu Państwa

- Musielibyśmy się długo od PiS-u uczyć, co to jest nepotyzm – ocenia Marek Sawicki.

Zdaniem Antoniego Dudy o nepotyzmie nie ma mowy, bo prezydent nie ma nic wspólnego z PKP. - Prezydent, jak panu wiadomo, nie jeździ pociągami – żartuje Antoni Duda.

