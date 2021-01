Pierwsze weto w drugiej kadencji. "To jest tak naprawdę wewnętrzna rozgrywka"

"To wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych" - napisał o zamieszkach w Kongresie prezydent Andrzej Duda. Nie zgadzają się z nim politycy opozycji. Według nich - do konfliktu doprowadziły rządy populistów i kłamców. Zdjęcia wściekłego tłumu, wybitych okien i zdemolowanych biur przejdą do historii. Nie tylko Ameryki.

