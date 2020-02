Andrzej Duda i legalizacja związków partnerskich? "Kto jest w stanie się nabrać na taki numer?"

Polacy z zakażonego koronawirusem Wuhan są w drodze do Wrocławia. Po długich godzinach lotu z Chin i międzylądowaniu we Francji, grupa 30 Polaków przesiadła się do wojskowych samolotów poleciała w stronę kraju. W programie powiemy również o raporcie Najwyższej Izby Kontroli w sprawie Krajowej Administracji Skarbowej, o brawurze turystów na stokach narciarskich oraz o likwidacji zabytkowych lamp gazowych z mostu Tumskiego we Wrocławiu. Na "Fakty" TVN zaprasza Piotr Marciniak.

»