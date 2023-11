Stworzyli miniserial, by zwrócić uwagę na przemoc wobec dzieci. "Bardzo dużo może zmienić nawet mała reakcja"

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ruszyła z nową kampanią. Jej głównym elementem jest miniserial "Nieobojętni", który ma zachęcić do reagowania na przemoc wobec dzieci. - Widzimy, że ktoś milczy, to też milczymy, a jak widzimy, że ktoś działa, to też działamy, więc o to tutaj chodzi, żeby dobre intencje rozszerzać i wysyłać w świat - mówi aktor Jakub Gierszał, który zagrał w miniserialu.

Miniserial "Nieobojętni" Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przypomina, że od reakcji na przemoc wobec dzieci często zależy ich zdrowie, a nawet życie.

- Widzimy, że ktoś milczy, to też milczymy, a jak widzimy, że ktoś działa, to też działamy, więc o to tutaj chodzi, żeby dobre intencje rozszerzać i wysyłać w świat - mówi aktor Jakub Gierszał, który zagrał w miniserialu "Nieobojętni". - Jeśli ty w danej chwili nie zareagujesz, nic nie zrobisz, to to dziecko będzie cały czas tkwiło w tym kręgu przemocy. Jemu nikt nie pomoże, ponieważ dziecko samo się nie obroni - zwraca uwagę Monika Kamińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

W październiku czteromiesięczna, maltretowana dziewczynka trafiła do szpitala w Rzeszowie z połamanymi rękami i nogami. Gdy policja aresztowała jej rodziców, lekarze ratowali dziecku życie. - Jest dzieckiem aktywnym, dzieckiem karmionym, dzieckiem, które w najbliższej przyszłości będzie wypisane ze szpitala - informuje Tomasz Warchoł z Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.

Czteromiesięczna dziewczynka walczy o życie w szpitalu. Rodzice dziecka aresztowani na trzy miesiące Renata Kijowska/Fakty TVN

Ponad połowa Polaków nie godzi się na przemoc wobec dzieci

Jedno na troje dzieci doświadczyło w Polsce co najmniej jednej formy przemocy - mówią autorzy kampanii.

- Bardzo dużo może zmienić nawet mała reakcja, nawet to, że się zatrzymamy, że spojrzymy, że powiemy, że tak nie można - wskazuje Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. - Jeżeli nie reagujemy, to współuczestniczymy w przestępstwie. Co może (nam - przyp. red.) zrobić (agresor - przyp. red.)? Może nas zwyzywać, może nas okrzyczeć, może powiedzieć: "zajmij się pani swoim życiem" - dodaje Iwona Wiśniewska, psycholog ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Krakowie.

Między innymi dzięki kampaniom społecznym przyzwolenie na przemoc wobec dzieci spadło. Ponad połowa Polaków się na nią nie godzi. - Bardzo ważne jest, żeby ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa, że jeśli zgłoszą daną sytuację, to nie oni będą mieli z tym problemy. (...) Organy ścigania, wymiar sprawiedliwości powinien resztę brać na siebie - uważa Marek Michalak, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Janusza Korczaka, rzecznik praw dziecka w Latach 2008-2018.

W miniserialu o reagowaniu okazuje się, że doszło do pomyłki. Dziecko krzyczało z bólu podczas rehabilitacji, a nie bicia. - Co jak się pomylę? Pokazujemy, że nic. Lepiej kilka razy się pomylić niż raz zaniechać reagowania, kiedy dziecko jest krzywdzone - podkreśla Wojtasik.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112

Źródło: Fakty TVN