Idzie zima, a wielu powodzian nie otrzymało zasiłków remontowych. Caritas Wrocław kupił dla nich węgiel

Jak idzie zima, to ciepło jest wszędzie na wagę złota, ale na terenach popowodziowych wyjątkowo go potrzeba. Tysiąc ton węgla od Caritas Wrocław ogrzeje wiele domów w Lewinie Brzeskim i okolicy. To pomoc, na którą złożyli się ludzie. A co z pomocą od rządu?

Ciepło w domach to w całej lawinie potrzeb najważniejszy problem. - To jest w tej chwili wyścig z czasem. Za chwilę będzie już śnieg, będzie zimno - mówi Leszek Witoń, sołtys Wronowa.

Od dwóch dni trwa wielkie ładowanie i rozwożenie "czarnego złota", bo to szlachetna pomoc. Caritas Wrocław ze składek wiernych kupił węgiel za milion 700 tysięcy złotych. Trafia on właśnie do tysiąca domów. - W pierwszej kolejności zostały uruchomione miejscowości, które były najbardziej zalane. To jest najprostsze, najtańsze, najszybsze ogrzewanie - przekazuje wolontariusz Caritas Wrocław.

Tuż po powodzi tonęli w rozpaczy, ratunkiem okazała się ludzka solidarność, i o to dalej proszą. - Jeżeli ktoś chciałby, mógłby pomóc, posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, to proszę przyjeżdżać do Lewina Brzeskiego. Nie zapewniamy warunków hotelowych, jedynie schronisko w postaci łóżek w domu kultury, ale ciepłą strawę też dajemy - apeluje Artur Kotara, burmistrz Lewina.

W powodzi stracili dobytek życia. Są wstrząśnięci kwotami odszkodowań Uwaga! TVN

Co z obiecanymi zasiłkami?

We Wronowie z kamerą "Faktów" TVN byliśmy w połowie października. Teraz wracamy. Wysiłek pana Sławomira i pomoc przyjaciół odmieniają ruinę. Mężczyzna jednak jest zdany ciągle na siebie mimo obiecanych zasiłków na remont od 100 do 200 tysięcy złotych.

- Wczoraj znowu chodziły jakieś panie i o to samo pytały. Ja nie wiem, to taka zabawa, teraz będą pytać przez pięć lat, a później powiedzą: "a, to już sprawa przedawniła się". No nie wiem, miało to być sprawnie, nie dzieje się nic w tym temacie. Ale ludzie w Polsce myślą, żeśmy wszyscy dostali po 200 tysięcy złotych - mówi pan Sławomir.

Rząd w pierwszej kolejności wypłacał zasiłki doraźne i powodziowe. Prawie 300 milionów złotych trafiło do 90 tysięcy rodzin. Zasiłki remontowe mogą pomóc mocniej stanąć na nogach, ale czekanie podcina skrzydła. - W tej chwili my nie liczymy na jakieś cuda niewidy, bo nie. Ja nie do końca jestem przekonana, że to będzie, jak mówią - wyznaje pani Jadwiga, mieszkanka Wronowa.

Marcin Kierwiński, pełnomocnik rządu ds. odbudowy po powodzi, obiecuje, że cały proces przyśpieszy. - Teraz mam zapewnienie każdego z wojewodów, i wojewody dolnośląskiego, i wojewody opolskiego, bo tutaj skala tych zasiłków jest największa, że ten proces radykalnie przyśpieszy - zapewnia Kierwiński.

Źródło: Fakty TVN