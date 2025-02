Grenlandczycy pójdą do urn. "Dyskusje na temat niepodległości i naszej tożsamości znacznie się nasiliły"

W ostatnich tygodniach Donald Trump wielokrotnie mówił o potrzebie przejęcia Grenlandii przez USA. Wyspa obecnie ma status autonomicznego terytorium Danii. Trump jednak nie wykluczył użycia siły, by przejąć nad nią kontrolę. 11 marca odbędą się wybory do grenlandzkiego parlamentu. Zainteresowanie wyspą rozbudziło dyskusję wśród Grenlandczyków, jak widzą swoją przyszłość.

Głosowanie w wyborach do 31-osobowego Parlamentu Grenlandii odbędzie się 11 marca. Datę zaproponował premier lokalnego rządu, a inicjatywę poparł jednomyślnie cały parlament. - To odpowiedni moment, by ludzie poszli do wyborów, podjęli decyzję. Jesteśmy z tego zadowoleni. Głosowaliśmy za rozpisaniem tych wyborów - mówi Erik Jensen, minister finansów Grenlandii z rządzącej partii Siumut.