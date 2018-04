26 kwietnia 2018, 20:00

Balcerowicz: zmiany w wymiarze sprawiedliwości należy odwrócić bez względu na Unię Europejską

- W interesie Polski leżałoby to, żeby odwrócono te niszczycielskie zmiany w wymiarze sprawiedliwości, bez względu na Unię Europejską - ocenił w "Faktach z Zagranicy" TVN24 BiS były wicepremier prof. Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju, odnosząc się do możliwego powiązania wypłaty unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności. - W interesie Polski jest to, żebyśmy byli państwem prawa, a nie państwem bezprawia, gdzie jakaś rządząca grupa trzyma w ręku prokuraturę i, co gorsze jeszcze, sądy - stwierdził gość programu.