"Zmiana systemu żywności i rolnictwa jest kluczowa". Naukowcy zalecają wegetarianizm

Z pewnością wielu osobom ta informacja nie przypadnie do gustu, ale naukowcy z ONZ nie pozostawiają złudzeń: powinniśmy znacznie ograniczyć obecność mięsa w naszym jadłospisie, bo inaczej grozi nam klimatyczna zagłada.

- Zmiana systemu żywności i rolnictwa jest kluczowa. Zmiana naszej diety w kierunku mniejszej ilości mięsa i większej liczby warzyw powinna być jedną z kluczowych rekomendacji - mówi Reyes Tirado z Laboratorium Badawczego Greenpeace na Uniwersytecie Exter.

Z wyliczeń naukowców wynika bowiem, że produkcja jedzenia odpowiada za co najmniej jedną czwartą całej emisji gazów cieplarnianych. Za największą ilość gazów cieplarnianych, jeśli chodzi o produkcję żywności, odpowiada przemysłowa hodowla zwierząt, która pochłania też olbrzymie zasoby, zwłaszcza przestrzeni i wody.

- Gdybyśmy doliczyli do tego wszystkie etapy: przetwarzania, transportu, zamrażania, sprzedaży, to można by mówić o nawet 50 procent emisji gazów cieplarnianych - mówi prof. Piotr Skubała, klimatolog z Uniwersytetu Śląskiego.

Kwestia klimatu

Produkcja mięsa odpowiada nie tylko za emisję olbrzymiej ilości dwutlenku węgla, ale też o wiele groźniejszego metanu. Bez radykalnej zmiany w naszym codziennym menu zatrzymanie zmian klimatycznych jest po prostu niemożliwe.

Naukowcy ONZ-u przestrzegają też, że z powodu rosnącej populacji wkrótce trzeba będzie radykalnie zwiększyć produkcję żywności. To będzie wymagało wycinki lasów o powierzchni niemal dwadzieścia razy większej niż cała Polska. Ziemia musiałaby się zmienić w jedno wielkie pastwisko i pole uprawne.

- Działalność człowieka obecnie obecnie obejmuje 75 procent powierzchni Ziemi. W ciągu ostatnich dziesięcioleci ludzkość rozszerzyła i zintensyfikowała wykorzystanie ziemi, a także wody pitnej - informuje Marc Chardonnens, dyrektor Federalnego Biura Środowiska Szwajcarii.

Przejście na dietę wegetariańską lub wręcz wegańską nie rozwiąże całkowicie problemu, ale w znaczny sposób go ograniczy. Przemysłowa uprawa roślin w żadnej mierze nie jest ekologiczna, ale szkody nią spowodowane są po prostu mniejsze.

Przedpotopowa dieta

Na każdy kilogram mięsa spożywczego przypada kilkadziesiąt kilogramów roślinnej paszy i kilkadziesiąt tysięcy litrów wody. Te zasoby muszą być przekierowane na produkcję żywności roślinnej.

- Jeśli chodzi o dietę roślinną, warto wspomnieć o tym, że jest ona zgodna z tym, jak żywiliśmy się przed wieloma laty, czyli w naszej diecie było więcej warzyw i owoców, a mięso pojawiało się jedynie sporadycznie - tłumaczy ekspert ds. żywienia Anna Puścion-Jakubik.

Problem w tym, że białka zwierzęce są ważnym składnikiem diety, zwłaszcza u dzieci. Tylko w mięsie znajdziemy niezbędną do życia witaminę B12.

- Gdy mówimy o samochodach, to widzimy samochody elektryczne, gdy mówimy o ciepłowniach, to myślimy geotermia na przykład, ale gdy już wchodzimy ludziom na talerze, to zaczyna się problem - mówi klimatolog prof. Bogdan Chojnicki.

Wśród pomysłów na rozwiązanie problemu dostępu do białka zwierzęcego nasi eksperci wymienili dwa: rozwój kosztownych technologii produkcji mięsa w laboratoriach i dodanie do naszej kuchni potraw z owadów.

