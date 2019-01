"Jak matki pójdą do nieba…". Janek czeka na spotkanie z minister Rafalską

Zasypane drogi, domy i śnieg sięgający trzech metrów. Trudno dotrzeć do pracy, czy nawet do sklepu. Około 50 mieszkańców nie może normalnie dojechać drogą do domu, bo jest zasypana - to rzeczywistość mieszkańców wsi Laliki w gminie Milówka niedaleko Żywca.

