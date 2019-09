Dla dzieci bywają ostatnią deską ratunku. Dotacji od rządu nie dostali

14-latek zginął od ciosów w głowę. Konkubent jego matki w sądzie płakał i przyznał się do winy Nawet dożywocie grozi Zbigniewowi P. oskarżonemu o zabójstwo syna swojej partnerki. Mężczyzna,... 11 lat działalności, ponad milion odebranych połączeń od młodych ludzi w kryzysie i zero rządowej dotacji. Na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży pieniędzy z budżetu państwa nie ma.

- Nie dostaliśmy tego dofinansowania, dlatego apelujemy do pana premiera o to, żeby odpowiedzieć na potrzeby setek tysięcy polskich dzieci - mówi Lucyna Kicińska, koordynatorka Programu Pomocy Telefonicznej w Fundacji "Dajemy Dzieciom Siłę".

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży działa codziennie od dwunastej w południe do drugiej w nocy, ale potrzeby są dużo większe. Fundacja prowadząca linię chciałaby pracować całą dobę. Niestety, od trzech lat pozbawiona jest rządowego wsparcia

- Pieniądze są potrzebne na to, żeby codziennie dzieci w słuchawce usłyszały głos życzliwego dorosłego przygotowanego do tego, by pomagać w najtrudniejszych sytuacjach życiowych - tłumaczy Lucyna Kicińska.

Zastrzeżenia MEN

W lipcu rozpisano konkurs, ale resort edukacji dofinansowania nie przyznał. Dla ludzi, którzy każdego dnia odbierają setki dramatycznych telefonów, taka decyzja jest niezrozumiała. Konsultanci codziennie zapobiegają tragediom. Tylko w tym roku interweniowali już ponad 300 razy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia.

- Każdego dnia dzwoni 18 młodych osób, które borykają się z myślami samobójczymi - informuje Lucyna Kicińska.

"Pakt na rzecz zdrowia", "pakt dla zdrowia". Koalicja Polska i Lewica mają pomysły - Wzywamy wszystkie partie polityczne do podpisania paktu na rzecz zdrowia - zaapelował prezes... W przesłanym od naszej redakcji mejlu MEN zarzuca konsultantom z telefonu zaufania między innymi brak merytorycznego przygotowania. Na jakiej podstawie? Tego już nie wiadomo. Co kuriozalne, punktację obniżono też za wydatki na promocję.

- Tam nie może jedna osoba siedzieć, bo się nikt nie dodzwoni. (...) Jest to rzecz bardzo potrzebna, z tym, że żeby to działało, musi być wszędzie informacja na ten temat, że taki telefon jest - wyjaśnia lekarz psychiatra Jacek Przybyło. - Jeżeli jeden procent z tych rozmów będzie miał sens, to warto - podkreśla inny lekarz psychiatra Tomasz Pis.

Apel do premiera

Fundacja "Dajemy dzieciom siłę" zwróciła się z prośbą o interwencję do premiera Mateusza Morawieckiego - na razie bez efektu. Biorąc pod uwagę kondycję psychiatrii dziecięcej, która przeżywa zapaść, postawa rządu dziwi ekspertów. W Polsce psychiatrzy są oblężeni. Dzieci na specjalistyczną pomoc muszą czekać nawet kilka miesięcy, a od nowego roku może być jeszcze gorzej.

- NFZ podpisał nowe kontrakty na trzy lata z placówkami psychiatrycznymi. Okazało się, że jest 40 procent mniej pomocy, którą dzieci mogą dostać, niż w zeszłym roku - mówi Jacek Przybyło.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży wypełnia ważną lukę w systemie. - Jak odbieramy telefony, to słyszymy: "pomogliście mojemu koledze", "pomogliście mojej koleżance". To jest dla nas najlepsza rekomendacja - twierdzi Lucyna Kicińska.

Sama rozmowa ma znaczenie

Wolontariusze pomagają w małych i dużych problemach. Młodzi ludzie dzwonią na telefon zaufania, gdy nie radzą sobie w szkole, z presją rówieśników lub zbyt wymagających rodziców. W chwilach słabości i zwątpienia, kiedy są ofiarami przemocy lub wykorzystywania, kiedy nie widzą sensu swojego życia. Czasem łatwiej wygadać się po prostu komuś obcemu, komuś po drugiej stronie słuchawki.

Taka rozmowa ma znaczenie. - Czasami jest ona wystarczającą metodą, która przywraca równowagę psychiczną - podkreśla psycholog dziecięcy Anna Miżowska.

Dziś telefon zaufania działa tylko dzięki wsparciu innych osób, między innymi piłkarza Kuby Błaszczykowskiego.

- Natomiast polski rząd, mimo tego, że docenia naszą pracę, chwali naszą pracę, sam też się chwali naszą pracą, to nie dofinansowuje działania ogólnopolskiej linii, która ratuje codziennie życie obywateli - kwituje Lucyna Kicińska.

Kancelaria premiera w odpowiedzi na nasze pytania powtórzyła zastrzeżenia MEN i nie powiedziała, czy premier Mateusz Morawiecki zareaguje na apel fundacji.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 jest bezpłatny.

