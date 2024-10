Wyroki TK wydane z udziałem dublerów są nieważne? RPO nie podziela zdania rządu, a ustawy i tak trafiły do TK

Dwie ustawy, dwie próby reformy Trybunału Konstytucyjnego, zostały - zdaje się - całkowicie przekreślone przez prezydenta. Na pewno zablokowane. Andrzej Duda mówi o groźbie chaosu ustrojowego i kieruje je do Trybunału Julii Przyłębskiej. To oznacza, że ich los jest praktycznie przesądzony. Koalicja rządząca przyznaje, że ze zmianami trzeba poczekać do ewentualnej zmiany w Pałacu Prezydenckim.

RPO: nie można tworzyć tego rodzaju precedensów

- Nie można tworzyć tego rodzaju precedensów, że parlament o określonej większości politycznej może stwierdzić, że jakaś grupa orzeczeń Trybunału Konstytucjonalnego to nie są w rzeczywistości orzeczenia. (...) To jest moim zdaniem niedopuszczalne i takich precedensów nie wolno tworzyć - mówi prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich..

- Jest to dobra decyzja, alternatywą było tylko weto - ocenia poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki. - To jest zamach tak naprawdę na instytucję jedną z najważniejszych w państwie - wtóruje mu poseł Suwerennej Polski Michał Wójcik.

Co ustawy zakładają?

Ustawy przyjęte ostatecznie przez Sejm w połowie września miały wprowadzić nowy wybór sędziów większością trzech piątych głosów, co ma sprawić, żeby musiał być to wybór ponadpartyjny. Inny przepis reguluje, że kandydatami na sędziów TK nie mogą być osoby, które w ciągu ostatnich czterech lat były członkami partii, posłami lub senatorami.

To wszystko prezydent odesłał do Trybunału. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny nie jest uznawany przez cały szereg unijnych instytucji. W marcu Sejm wydał uchwałę, w której stwierdził, że sędziowie dublerzy nie są sędziami, a funkcję prezesa TK sprawuje osoba nieuprawniona.

Jeszcze niecały rok kadencji Andrzeja Dudy

To już przecież kolejna ważna ustawa, którą prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, że wylądowała tam choćby ustawa, która miała odpolitycznić Krajową Radę Sądownictwa. Tym razem TK będzie decydował sam o sobie.

- Poczekamy do samego końca, do końca prezydentury, ale ja jestem zwolennikiem, żebyśmy my robili swoje - mamy projekt ustawy, przegłosujmy go w Sejmie, niech przejdzie przez Senat i idzie do prezydenta, żeby nikt nam nie zarzucał, że myśmy nic nie zrobili. Myśmy zrobili. Zablokował to prezydent - mówi poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.