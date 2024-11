Okresowe badania dla myśliwych? Polska 2050 składa projekt

Projekt ustawy Polski 2050

- Nie jest to przeciwko nikomu. Uważamy, że w momencie kiedy dochodzi do wypadku, wszystkie strony są tak naprawdę jego ofiarami. Zarówno osoba, która zostaje postrzelona, jej rodzina, ale też rodzina myśliwego czy sam myśliwy. Bezpieczeństwo ponad wszystko - podkreśla Ewa Szymanowska z Polski 2050.

Co na to PSL?

Średnia wieku członków Związku Łowieckiego to ponad 50 lat, co oznacza, że wielu myśliwych od co najmniej kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat, nie przeszło żadnych badań lekarskich, uprawniających do posiadania broni.