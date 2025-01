Ustawa łańcuchowa ma poprawić los zwierząt. Uczestnicy wysłuchania publicznego mieli szereg uwag

czytaj dalej

Kolejni izraelscy zakładnicy wracają do domu. Nie jest to jednak powrót, o jakim marzyli oni czy ich najbliżsi. Jedna z uwolnionych żołnierek dotarła do konwoju Czerwonego Krzyża otoczona przez uzbrojonych i zamaskowanych terrorystów. Do końca drżała o swoje życie. Premier Benjamin Netanjahu zaapelował do tych, którzy pośredniczyli w rozmowach z Hamasem, by przy kolejnych wymianach do takich scen nie doszło.