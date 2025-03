Sławomir Mentzen: w moim idealnym świecie studia są płatne. Kontrkandydaci odpowiadają na te słowa

- Ten idealny świat Sławomira Mentzena już istnieje. To jest świat Stanów Zjednoczonych, gdzie ludzie muszą potem spłacać długi za studia przez połowę swojego życia - zwraca uwagę Magdalena Biejat. - 300 tysięcy młodych ludzi rocznie zaczyna bezpłatne studia na bardzo wysokim poziomie. Jak można podjąć decyzję, żeby tę możliwość zlikwidować? To jest propozycja dla młodzieży? - pyta Rafał Trzaskowski.

"Absolutne minimum"

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki - rywalizujący ze Sławomirem Mentzenem bezpośrednio o utrzymanie drugiego miejsca w sondażach - płatnym studiom też jest przeciwny, choć nie odnosi się wprost do pomysłodawcy. - Są rzeczy, które nas łączą i w programach, i w odbiorze środowiska Konfederacji, ale są zasadnicze rzeczy, które nas dzielą. Kwestia płatności za studia z całą pewnością jest jedną z takich rzeczy - podkreśla Karol Nawrocki.

W podobnym tonie wypowiada się też Adrian Zandberg, kandydat partii Razem na prezydenta. - Bezpłatne studia to jest absolutne minimum równości szans - uważa polityk.

- Ludzi nie stać na studia w momencie, w którym nie są płatne, a co dopiero, jak będą płatne - mówi jeden ze studentów. - Nie jestem w stanie połączyć studiów z pracą - dodaje kolejna studentka. - Jestem spoza Szczecina i już koszty utrzymania się samemu wykraczają poza moją kieszeń - przyznaje inna studentka.

- Pomysł pana Mentzena na Polskę to jest Polska, która jest rajem dla 3-4 procent najbogatszych i piekłem dla całej reszty - ocenia Adrian Zandberg. - Płatne studia to wstęp do całego programu Mentzena, który, im dłużej będzie pytany, tym, mam nadzieję, chętniej będzie przedstawiał - komentuje Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi w wyborach prezydenckich.