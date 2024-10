Rosyjska flaga powiewa na zbombardowanym budynku rady miasta w Wuhłedarze w obwodzie donieckim. Do miasta wkroczyli Rosjanie, co potwierdzają już sami Ukraińcy. - W mieście pozostało 107 osób. Dzięki Bogu, udało się ewakuować dzieci. Trudno dotrzeć do tych, którzy tam zostali. Trudno dostarczyć im pomoc humanitarną, wodę i lekarstwa - informuje Wadym Filaszkin, gubernator obwodu donieckiego. Ukraińcy bronili Wuhłedaru prawie do początku wojny. Wojsko walczyło do końca, nawet kiedy miasto zostało niemal całkowicie otoczone. Ostatni szturm rozpoczął się 20 września. Ukraińcy zaczęli się wycofywać dopiero ostatniego dnia września.