Robert "Killer" Jeł zginął tragicznie. Bycie pilotem było spełnieniem jego marzeń

AM: A idealny pilot to jaki? Jakie cechy trzeba mieć, żeby zostać pilotem?

AM: Szkolicie cały czas. Co chwilę wypuszczacie nowych pilotów. Czy jak później się spotykacie, to wspominacie czasy ze szkoły w Dęblinie?

AM: Jak to było u pana? Dlaczego chciał pan latać?

RJ: Było to moim wielkim marzeniem z dzieciństwa, oczywiście. Byłem dość drobną osobą w wieku przedszkolnym czy w szkole podstawowej, więc raczej to były marzenia poza moim zasięgiem - tak myślałem wtedy. Aczkolwiek w pewnym momencie spróbowałem i się spełniło.

Bycie pilotem to nie tylko sława, sława i jakaś estyma, ponieważ nie jest dużo pilotów wojskowych w Polsce. Dla mnie osobiście bycie pilotem to jest spełnienie moich marzeń. To jest bycie w gronie tych najlepszych wyselekcjonowanych. To mi sprawia taką radość wewnętrzną.