Rada powiatu włoszczowskiego wycofała się z rezolucji dyskryminującej osoby LGBT+. Decyzję poprzedziła burzliwa dyskusja

Dopiero wizja utraty unijnych dotacji przekonała radę powiatu włoszczowskiego (województwo świętokrzyskie) do wycofania się z dyskryminującej uchwały. - Była to najbardziej szkodliwa uchwała, jaką podjęto w historii powiatu włoszczowskiego. Dobrze zdawaliśmy sobie sprawę, że blokuje środki unijne - podkreśla Sławomir Owczarek, radny powiatu włoszczowskiego z ramienia PSL.

W 2019 roku radni przyjęli rezolucję "w sprawie sprzeciwu wobec promocji i próbie wprowadzenia ideologii LGBT w życiu publicznym". W zapisach rezolucji możemy przeczytać, że "zasady, na których opiera się ideologia LGBT naruszają podstawowe wartości" i "Rada Powiatu Włoszczowskiego w swych działaniach będzie kierować się poszanowaniem wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej i dziedzictwa kulturowego, które stanowią fundament ładu społecznego". Ponadto rada zaapelowała do "wszystkich podmiotów i instytucji życia publicznego o stanowcze przeciwstawienie się próbom wprowadzania ideologii LGBT do życia publicznego".

- Słyszałem głosy niektórych radnych, że skoro osoby LGBT mogą wchodzić do autobusów i wchodzić do urzędów, to nie są dyskryminowane. Jednocześnie w tej uchwale były zapisy o zakazie promocji ideologii LGBT. To stwierdzenia wzięte żywcem z putinowskiej Rosji - ocenia Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.