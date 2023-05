"Dzisiaj prezes Kaczyński dostał jasny sygnał". Prokuratura Krajowa zajmie się sprawą rakiety pod Bydgoszczą

Taka głowica świadczy o tym, że rakieta została wystrzelona po to, by zmylić ukraińską, a może także polską obronę przeciwlotniczą, wywołać zamieszanie i niepokój. W sposób zamierzony lub nie - w Polsce to się bardzo udało. Czwartkowe spotkanie w BBN-ie, w którym wzięli udział i minister obrony, i generałowie, miało wyciszyć temat po tym, jak minister oskarżył jednego z generałów o zaniedbania, a generał zaapelował o rozsądek. - Wojsko nie zna takiego pojęcia jak konflikt - przekonywał gospodarz spotkania, szef BBN Jacek Siewiera. Goście nie zaprzeczyli. Mieli nawet omawiać przyszłe wspólne przedsięwzięcia i zrobiło się ciszej, ale nie na długo.

Walka o listy

W całe zamieszanie wszedł nowy gracz. Śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która spadła koło Bydgoszczy, o co spierali się generał z ministrem, przejęła Prokuratura Krajowa. - Decyzja w tym zakresie została podjęta w ramach kierownictwa Prokuratury Krajowej. Postępowanie zostało formalnie przejęte z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, z wydziału do spraw wojskowych - przekazał Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Krajowej. Kierownictwo Prokuratury Krajowej to nie kto inny jak między innymi Zbigniew Ziobro oraz jego wieloletni współpracownik Dariusz Barski.

Sygnał dla Kaczyńskiego?

- My chcielibyśmy, nie patrząc na to, że oni są pokłóceni, wiedzieć, co tak de facto się stało, kto zawinił, i co zrobić, żeby generałowie, a w tej chwili minister obrony narodowej, nie wychodzili i nie opowiadali, że to wina mgły i śniegu, i nie wiedzieli, że rakieta wpadła. No przecież to jest nieprawdopodobna kompromitacja - uważa Dariusz Joński z PO.