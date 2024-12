- Gdy byłem w lokalu, usłyszałem krzyk przerażonej kobiety: "ona się dusi". Gdy to usłyszałem, wiedziałem, że muszę zainterweniować. Od razu podszedłem do tych osób, była to kobieta i mężczyzna. Trzymali na rękach małe dziecko, które się zadławiło. Próbowali mu udzielić pomocy, lecz bezskutecznie. Wiedziałem, że muszę działać szybko i zdecydowanie. Przejąłem dziecko od tych osób, zacząłem udzielać pierwszej pomocy. Kiedy wziąłem niemowlę na ręce, miało problem z oddychaniem, zrobiło się blade. W trakcie gdy udzielałem mu pomocy, straciło przytomność. Pomimo tego nie traciłem nadziei, robiłem wszystko, aby przywrócić mu prawidłowy oddech. Po chwili to się stało. Dziecko zaczęło oddychać - opisał policjant operacyjny z Mrągowa.

Zdarza się, że to w naszych rękach jest czyjeś życie

- To pokazuje, jak ważne jest wyszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Nie mówię tutaj tylko o policjantach, ale ogólnie o nas wszystkich. Natomiast jeśli chodzi o funkcjonariuszy policji, to już na etapie tego szkolenia podstawowego, już w pierwszym kontakcie z policyjnym mundurem, w szkołach policji, to właśnie to wyszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest niezwykle ważne. Są to umiejętności, które są zdobywane przez cały czas trwania takiego szkolenia. Potem są utrwalane i aktualizowane w toku służby - opisał podkom. Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.