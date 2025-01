Okrzyki kibiców na spotkaniu z kandydatem PiS. "To jest namawianie do zabójstwa tak naprawdę"

- Zachciało się wam cenzurować hasła na stadionach, to za dużo. Kibice są także obywatelami RP. Spotkałem się z nimi i będę się z nimi spotykać - powiedział Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, zapytany o to, dlaczego nie zareagował.

"To jest namawianie do zabójstwa tak naprawdę"

- To jest namawianie do zabójstwa tak naprawdę. To nie jest taka sobie zwykła pioseneczka, ja wiem, że tak sobie niektórzy to tłumaczą, ale to jest mowa nienawiści i bym zaprotestowała w czasie rzeczywistym, natychmiast, będąc tam na miejscu - wskazuje Anna Maria Żukowska, posłanka Lewicy.