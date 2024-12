Objawy złamania kręgosłupa mogą nie być takie oczywiste. Jak dziecko mówi, że go bolą plecy, to warto to zbadać

Myśląc o bliższej i dalszej przyszłości, reagujmy na to, co mówią dzieci aktywne ruchowo - alarmują eksperci. - Trzeba wsłuchać się w ból. Jak dziecko mówi, że bolą je plecki, to nie poklepać, tylko powinna się już lampka zapalić - wskazuje dr Krzysztof Guzowski, fizjoterapeuta z Easy Clinic.

Chociaż dziecko narzekające na utrzymujący się ból porusza się i jest sprawne, to może się okazać, że ma złamany kręgosłup. Może być mowa na przykład o kręgoszczelinie. Najczęściej dochodzi do niej w dwóch najniższych kręgach lędźwiowych - w czwartym i w piątym.

Żeby do takiego uszkodzenia doszło, wcale nie trzeba być młodym tenisistą, siatkarzem, koszykarzem, gimnastykiem czy jeźdźcem. - Nie dotyczy to tylko zawodowych sportowców, bo powodem może być nawet prowadzony niewłaściwie WF - zauważa Krzysztof Guzowski.

"Mówił, że go boli, ale nie myślałam, że to jest tak poważne"

Najbardziej narażone są nastolatki, ponieważ cały czas intensywnie rosną, a ich kości nie są jeszcze dojrzałe i wytrzymałe na urazy. Wśród pacjentów zdarzają się też kilkuletnie dzieci. Statystyki wskazują na to, że występuje on nawet u 10 procent młodej populacji.

- Niewygojona kręgoszczelina, nieprawidłowo leczona czy nierozpoznana, może prowadzić do kręgozmyku, czyli do przesunięcia kręgów względem siebie, a to już jest choroba, która towarzyszy nam do końca życia - mówi Łukasz Antolak.