Polska "przoduje w produkcji nielegalnych leków". Policjanci zlikwidowali domowe laboratorium

- Podejrzany w miejscu swojego zamieszkania produkował, prowadził działalność gospodarczą polegającą na produkcji środka farmakologicznego, na co nie miał żadnego zezwolenia - informuje Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. - On oferował te leki jako oryginalne, sprawdzone i przebadane - przekazuje podkom. Jacek Wilczewski z policji w Olsztynie.

57-latek zatrzymany

Główny Inspektor Farmaceutyczny alarmuje

Główny Inspektor Farmaceutyczny szacuje, że połowa leków sprzedawanych w sieci to podróbki. Co dziesiąty lek dostępny na rynku to produkt sfałszowany. Nie dość, że jest pozbawiony jakości, to jeszcze może być niebezpieczny zarówno dla zdrowia, jak i życia. - Zdarzają się przypadki, że nawet dochodzi do utraty życia w wyniku zażycia takich preparatów - alarmuje Łukasz Pietrzak.