Minister Adam Bodnar odtajnia dokumenty w sprawie zakupu Pegasusa. Jest też podpis Zbigniewa Ziobry

Adam Bodnar postanowił odtajnić dziewięć pism, które krążyły między CBA, Ministerstwem Sprawiedliwości i Funduszem Sprawiedliwości. Pierwsze to podpisany przez Ernesta Bejdę, ówczesnego szefa CBA, wniosek do ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o przekazanie 25 milionów złotych na system, którego nazwa w całej dokumentacji nie pada. "Środki te będą przeznaczone na zakup nowoczesnego, zaawansowanego systemu kontroli operacyjnej, umożliwiającego realizację zadań w zakresie obecnie technicznie niedostępnym dla instytucji" - czytamy.

"On dawał dyspozycję swojemu zastępcy, a zastępca realizował"

- Cała opinia publiczna może dzisiaj zobaczyć, że to Zbigniew Ziobro o wszystkim wiedział. To on podejmował decyzje, do niego wpływał wniosek, on dawał dyspozycje swojemu zastępcy, a zastępca realizował - zwraca uwagę Tomasz Trela, poseł Lewicy i członek komisji śledczej ds. Pegasusa.

Na opublikowanych dokumentach widnieją podpisy również Zbigniewa Ziobry, choć polityk rok temu deklarował, że " decyzje co do konkretnych spraw, które zapadały w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, poza jedną, podejmowali jego podwładni".

Inwigilacja Krzysztofa Brejzy

To właśnie Święczkowski podpisał się pod wnioskiem o inwigilację Krzysztofa Brejzy. - Pegasus jest cyberbronią do walki z Hamasem stworzoną w Izraelu, a ja kierowałem kampanią Koalicji Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych w 2019 roku - wskazuje europoseł Koalicji Obywatelskiej.

- Postępowanie idzie w dwóch kierunkach, to znaczy w tym kierunku indywidualnym, jeżeli chodzi o ocenę dotyczącą podejmowania decyzji w stosunku do konkretnych osób i wtedy to będzie bardziej odpowiedzialność poszczególnych funkcjonariuszy. No i druga rzecz, to jest na ile w ogóle to oprogramowanie mogło być używane na terytorium Rzeczypospolitej - mówił 3 kwietnia minister sprawiedliwości Adam Bodnar.